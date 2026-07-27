Какие авто самые экономичные: рейтинг 2026 года

Стремительное развитие автомобильных технологий в 2026 году позволило существенно снизить расход топлива без потери мощности и комфорта. Современные гибридные системы и усовершенствованные бензиновые двигатели демонстрируют впечатляющую эффективность как в городском цикле, так и на скоростных трассах.

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Рейтинг экономичности от SlashGear показывает, что даже просторные семейные кроссоверы теперь способны преодолевать большие расстояния на минимальном количестве топлива. Ниже приведён подробный обзор лучших моделей 2026 года с указанием показателей расхода топлива, массы и мощности в привычных для украинских водителей единицах измерения.

Hyundai Tucson Hybrid

Популярный кроссовер Hyundai Tucson в базовой комплектации оснащается 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 190 к.с. и крутящим моментом 241 Нм, расход топлива которого составляет около 8,4 л/100 км в смешанном цикле. Однако гибридная версия с 1,6-литровым турбомотором и электродвигателем мощностью 64 кВт демонстрирует значительно лучшие результаты: общая мощность возрастает до 234 к.с. (367 Нм), а расход топлива снижается до 6,2 л/100 км (как в городе, так и на трассе).

Lexus NX 350h

Премиальный кроссовер Lexus NX 350h сохранил 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель в сочетании с двумя электродвигателями и трансмиссией eCVT, которые в сумме развивают 243 к.с. и 366 Нм. С появлением переднеприводной модификации (FWD) автомобиль похудел примерно на 61 кг (до 1789 кг) по сравнению с полноприводной версией (1851 кг), а также получил увеличенный на 1,8 см клиренс. Благодаря этому средний расход топлива составляет 5,9 л/100 км (5,6 л в городе и 6,2 л на трассе).

Honda CR-V Sport Hybrid FWD

Компактный кроссовер Honda CR-V значительно увеличился в габаритах. Бюджетные версии получили 1,5-литровый турбодвигатель (193 л.с., 243 Нм) со средним расходом около 7,8 л/100 км, тогда как гибриды оснащены 2,0-литровым атмосферным двигателем и двумя электродвигателями мощностью 207 к.с. Наилучшую топливную экономичность демонстрирует переднеприводная версия Sport Hybrid FWD — 5,9 л/100 км в комбинированном цикле (5,5 л в городе и 6,5 л на трассе).

Ford Escape PHEV

Один из бестселлеров американского бренда весит 1760 кг и вмещает пять пассажиров. Плагин-гибридная версия (PHEV) оснащена 2,5-литровым двигателем, работающим по циклу Аткинсона, и электродвигателем с батареей емкостью 14,4 кВт·ч, развивающими в сумме 213 к.с. и 210 Нм. При движении исключительно на бензине кроссовер расходует 5,9 л/100 км, а в гибридном режиме с использованием электроэнергии этот показатель эквивалентен 2,33 л/100 км (101 MPGe).

Toyota Crown

Седан Toyota Crown предлагает две гибридные силовые установки: мощную "Hybrid Max" с 2,4-литровым турбодвигателем (345 к.с., расход 7,8 л/100 км) и базовую с 2,5-литровым двигателем и тремя электродвигателями (239 к.с.). Стандартный гибрид обеспечивает превосходную экономию – 5,7 л/100 км в комбинированном режиме (5,6 л в городе и 5,7 л на шоссе).

Toyota Corolla Cross Hybrid

Компактный кроссовер Corolla Cross в обычной бензиновой версии с 2,0-литровым двигателем (171 к.с., 205 Нм) расходует около 7,35 л/100 км. Полноприводный гибрид с той же кубатурой развивает в сумме 199 к.с. (152 к.с. от ДВС) и потребляет в среднем всего 5,6 л/100 км (причём в городском режиме расход снижается до 5,1 л/100 км).

Kia Sportage Hybrid LX

Кроссовер Kia Sportage с обычным 2,5-литровым двигателем (190 л.с., 241 Нм) расходует от 8,4 до 9,8 л/100 км. Гибридная же модификация получила 1,6-литровый турбодвигатель с постоянным электроприводом мощностью 235 к.с. и крутящим моментом 367 Нм. Базовая переднеприводная версия LX Hybrid демонстрирует расход на уровне 5,6 л/100 км в смешанном цикле (5,3 л в городе и 5,7 л на трассе).

Lexus UX 300h

Модель UX 300h компактнее, чем NX 350h: ее длина составляет 4495 мм (против 4674 мм у NX), а масса — 1567 кг. Автомобиль оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем и электродвигателем общей мощностью 199 к.с. Благодаря меньшей массе и продуманной аэродинамике средний расход топлива составляет 5,47 л/100 км (5,2 л в городе и 5,7 л на трассе).

Toyota RAV4 FWD

Один из самых популярных кроссоверов в мире предлагается в переднеприводных версиях с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 229 л.с. (без гибридной системы). Благодаря глубокой модернизации чисто бензиновый RAV4 FWD демонстрирует феноменальный результат – 5,47 л/100 км в смешанном цикле (при этом в городе расход составляет всего 5,0 л/100 км, а на трассе – 5,88 л/100 км).

Honda Prelude

Спортивное купе Honda Prelude сочетает в себе выразительный дизайн и экономичный расход топлива. Автомобиль весит всего 1479 кг и оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем и двумя электродвигателями общей мощностью 203 к.с. (143 к.с. от ДВС, 182 Нм). Благодаря небольшой массе Prelude расходует всего 5,35 л/100 км в смешанном цикле (5,1 л в городе и 5,7 л на трассе).

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