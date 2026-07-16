Эксперт назвал 5 надежных автомобилей по доступной цене

Покупка надежного автомобиля в условиях ограниченного бюджета часто становится непростым испытанием для многих водителей. Известный автомобильный обозреватель Люк Чиллингсворт поделился собственным рейтингом замечательных моделей от ведущих мировых брендов, которые идеально балансируют между ценой и качеством.

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В этот список вошли как практичные семейные хэтчбеки и вместительные кроссоверы, так и культовые спорткары и даже премиальные электромобили, пишет Daily Express. Каждая из представленных машин имеет свои уникальные преимущества, однако их объединяют общие черты: высокая топливная эффективность, долговечность и просторные салоны.

Ford Focus

Эта модель прочно удерживает статус одного из самых популярных семейных хэтчбеков. Главный козырь этого автомобиля для владельца с ограниченным бюджетом заключается в чрезвычайно дешевом ремонте и обслуживании.

Благодаря огромному рынку легкодоступных запчастей любые технические проблемы решаются быстро и без существенных финансовых затрат. Помимо практичности, автомобиль отличается просторным салоном, экономичными силовыми установками и высоким уровнем безопасности, что делает его универсальным выбором для повседневных поездок.

Mazda MX-5

Этот легендарный японский спорткар создан для тех, кто ищет настоящие эмоции от вождения, не тратя при этом астрономических сумм.

В то время как большинство современных брендов делают ставку на полную изоляцию от дороги и чрезмерный комфорт, эта модель предлагает чистое удовольствие от вождения. Точная реакция рулевого управления, молниеносное переключение передач и возможность сложить крышу в теплый день дарят незабываемые ощущения. При этом автомобиль остается простым по конструкции и весьма доступным в обслуживании.

Toyota RAV4

Для поклонников класса SUV этот кроссовер является настоящим эталоном долговечности и износостойкости.

Надежность японского автомобиля дополняется превосходной практичностью – в частности, огромным багажным отделением объемом 547 литров, в которое легко поместятся вещи всей семьи. На вторичном рынке экземпляры, выпущенные в период с 2013 по 2019 годы, сейчас можно найти по цене даже менее 16 000 фунтов стерлингов (964 290 грн), что делает кроссовер невероятно выгодным капиталовложением.

Jaguar I-Pace

Если вы задумываетесь о переходе на экологичный транспорт, этот элегантный электрический кроссовер стал удивительно привлекательным предложением на рынке подержанных автомобилей. Стоимость первых моделей существенно снизилась, благодаря чему стильный британский автомобиль премиум-класса теперь продается на вторичном рынке чуть дороже 10 000 фунтов стерлингов (602 680 грн).

Обладая мощностью в 400 конских сил, автомобиль демонстрирует впечатляющую динамику, разгоняясь до сотни всего за 4,5 секунды. Реальный запас хода на одном заряде составляет от 385 до 470 километров, а заводская 8-летняя гарантия на аккумулятор (или 100 000 миль пробега) полностью нивелирует риски для покупателя.

Mazda 3

Этот автомобиль является бесспорным фаворитом в сегменте компактных городских моделей для тех, кто ценит эстетику и уют.

За сумму до 20 000 фунтов стерлингов (1 205 360 грн) покупатели получают автомобиль с одним из самых роскошных и эргономичных салонов в своем классе, который по качеству материалов приближается к премиум-брендам. Как и принято у японской марки, модель отличается исключительной надёжностью узлов и низким расходом топлива, что гарантирует беспроблемную эксплуатацию на протяжении многих лет.

OBOZ.UA предлагает рейтинг немецких автомобилей, надежность которых подтверждена историей.

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