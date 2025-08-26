Доступный и экономичный Jeep для семьи порадует покупателей. Фото

Новый кроссовер Jeep Cherokee 2026 модельного года оказался практичным автомобилем для семьи. Недорогая машина порадует покупателей не только низкой ценой, но и экономичностью.

OBOZ.UA напоминает, что новый Jeep Cherokee 6 поколения теперь является другим автомобилем. Дизайн рассекретили со всех сторон. Большой 4,9-метровый кроссовер выглядит скромно, но современно. А увеличенные габариты позволили обустроить просторный интерьер.

Новый Jeep Cherokee KM (внутренний индекс) предлагают только как гибрид мощностью 210 л.с. в составе полноприводной системы. Доступны несколько режимов движения: "Авто", "Спорт", "Снег" и "Грязь/Песок".

Средний расход топлива – около 6,4 л/100 км. Но новых покупателей будут привлекать также ассортиментом цветов кузова. Хотя их не так много, но можно заказать модное оформление с контрастной черной крышей.

В дальнейшем появится Jeep Cherokee Trailhawk с подготовкой к бездорожью. Цена Jeep Cherokee 2026 – от 35 000 долларов за базовый вариант.

