Другой Duster: новый бюджетный кроссовер показали в сети

Бюджетный кроссовер Dacia Duster 3 поколения уже отправился в продажу как практичная доступная машина. Теперь в сети показали другой вариант дешевой модели известного производителя.

Модель успешно стартовала на рынке в том числе как новый Renault Duster 2025 года. Автомобиль выполнили в актуальном стиле компании. Но на канале TALKWHEELS показали другой дизайн для доступного кроссовера.

Авторы показали бюджетную модель Dacia с другой внешностью. Это попытка пофантазировать на тему альтернативного дизайна. Кузов выполнили в смелом стиле с эффектной внешностью.

Это любительская работа, которая не имеет отношения к Renault. Но модельная линейка Dacia действительно расширяется. А к новому Duster могли бы присоединиться другие варианты.

Интересно, что это уже происходит. Фактически, новая Dacia Bigster 2025 года является самым практичным исполнением Duster. А в сети также давно обсуждают купеобразный вариант, который может иметь высокие шансы на коммерческий успех и заменить Renault Arkana.

