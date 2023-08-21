Доступный, большой, практичный: новый внедорожник Kia показали в сети

Новый Kia Tasman – рамный внедорожник в кузове пикап, который готовится к премьере. Большой практичный автомобиль получится доступным. В сети показали как может выглядеть автомобиль для самых хозяйственных покупателей.

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Пикап Kia Tasman построят на рамной платформе. Автомобиль уже проходит дорожные испытания, сообщает Drive. Новый автомобиль также известен под заводским индексом Kia TK, но итоговое название пока держат в секрете.

Премьера рамного пикапа Kia состоится в 2024 году, а в производство новинка поступит в 2025 году. Пока в сети есть фото закамуфлированного ходового прототипа, поэтому о дизайне информации нет. А выше – рендер SRK Designs, за основу которого взяли Kia Telluride. Однако пикап будет выглядеть по-другому.

На данный момент известно, что новый корейский пикап выйдет на рынок в нескольких модификациях: с бензиновыми и дизельными двигателями, а также, возможно, с электрической силовой установкой, – в зависимости от конкретного региона продаж.

Кроме TK, компания готовит также полностью электрический пикап меньших размеров на другой платформе. Более дорогая машина появится к 2027 году.

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