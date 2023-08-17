Nissan показал бюджетный внедорожник по цене Skoda Octavia. Фото

Новый Nissan Paladin 2023 модельного года – доступный и даже вполне бюджетный рамный внедорожник. Модель рассекретили в ходе официальной премьеры. По цене ($23 000) новинка сравнима с Skoda Octavia.

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О машине сообщает Autohome. Внедорожник Nissan Paladin 2023 построен на базе пикапа Nissan Navara, однако немного компактнее. Длина равна 4882 мм при колесной базе в 2850 мм, ширина составляет 1850 мм, а высота – 1875 мм.

Всей своей внешностью Paladin демонстрирует готовность штурмовать бездорожье. Выдающиеся возможности за пределами асфальта никто не скрывает, хотя модель выглядит довольно современно и может смешаться в потоке с крупными городскими кроссоверами.

В максимальной комплектации покупателям предложат "кожаный" салон, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, камеры кругового обзора, навигацию, адаптивный круиз-контроль, электропривод и подогрев сидений.

Новый Nissan Paladin оснащен 2,0-литровым 228-сильным бензиновым турбомотором, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической КПП. Привод – полный. Предлагается несколько режимов вождения для разных условий.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Китае создали более дешевую пародию на внедорожники Land Rover и Ford.