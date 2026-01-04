Доступные и надежные: эксперты назвали лучшие кроссоверы от $21 000

Эксперты назвали кроссоверы, которые отличились высочайшей надежностью. Это лучшие машины в сегменте, вдобавок они недорогие – с ценами от $21 000. В список попали модели разного размера.

Результатами исследования поделились специалисты GOBankingRates. Аналитики назвали автомобили в сегменте SUV, которые надежно прослужат владельцу и не будут требовать больших расходов на частые ремонты.

Стоит также отметить, что это очень практичные кроссоверы популярного формата. Эти модели в списке авторы исследования позиционируют как наиболее выгодные для покупки. Ведь за свои деньги можно получить максимально надежный автомобиль.

Самые надежные недорогие кроссоверы:

Kia Seltos; Kia Soul; Kia Telluride; Ford Explorer; Hyundai Venue; Hyundai Kona; Chevrolet Trailblazer; Chevrolet Blazer; Toyota 4Runner.

