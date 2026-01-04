УкраїнськаУКР
Доступные и надежные: эксперты назвали лучшие кроссоверы от $21 000

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
3,5 т.
Chevrolet Trailblazer

Эксперты назвали кроссоверы, которые отличились высочайшей надежностью. Это лучшие машины в сегменте, вдобавок они недорогие – с ценами от $21 000. В список попали модели разного размера.

Видео дня

Результатами исследования поделились специалисты GOBankingRates. Аналитики назвали автомобили в сегменте SUV, которые надежно прослужат владельцу и не будут требовать больших расходов на частые ремонты.

Стоит также отметить, что это очень практичные кроссоверы популярного формата. Эти модели в списке авторы исследования позиционируют как наиболее выгодные для покупки. Ведь за свои деньги можно получить максимально надежный автомобиль.

Toyota 4Runner

Самые надежные недорогие кроссоверы:

  1. Kia Seltos;
  2. Kia Soul;
  3. Kia Telluride;
  4. Ford Explorer;
  5. Hyundai Venue;
  6. Hyundai Kona;
  7. Chevrolet Trailblazer;
  8. Chevrolet Blazer;
  9. Toyota 4Runner.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, к выходу на рынок готовятся самые ожидаемые кроссоверы 2026 года – это недорогие модели самых известных производителей.

