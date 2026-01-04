Доступные и надежные: эксперты назвали лучшие кроссоверы от $21 000
Эксперты назвали кроссоверы, которые отличились высочайшей надежностью. Это лучшие машины в сегменте, вдобавок они недорогие – с ценами от $21 000. В список попали модели разного размера.
Результатами исследования поделились специалисты GOBankingRates. Аналитики назвали автомобили в сегменте SUV, которые надежно прослужат владельцу и не будут требовать больших расходов на частые ремонты.
Стоит также отметить, что это очень практичные кроссоверы популярного формата. Эти модели в списке авторы исследования позиционируют как наиболее выгодные для покупки. Ведь за свои деньги можно получить максимально надежный автомобиль.
Самые надежные недорогие кроссоверы:
- Kia Seltos;
- Kia Soul;
- Kia Telluride;
- Ford Explorer;
- Hyundai Venue;
- Hyundai Kona;
- Chevrolet Trailblazer;
- Chevrolet Blazer;
- Toyota 4Runner.
Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, к выходу на рынок готовятся самые ожидаемые кроссоверы 2026 года – это недорогие модели самых известных производителей.