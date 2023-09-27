На свой страх и риск: какие б/у авто до 10 000 долларов привлекают покупателей

Если хочется купить привлекательный премиальный автомобиль дешево, нужно обратиться к вторичному рынку. Роскошные б/у машины до 10 000 долларов предлагают множество преимуществ. Но покупайте их на свой страх и риск.

Мы в OBOZREVATEL собрали популярные премиальные автомобили с пробегом, которые раньше были очень дорогими. Сегодня все они вполне доступны на вторичке. Дизайн и оснащение – их сильные стороны. Но стоит готовиться к высоким расходам на ремонт, если что-то сломается.

Привлекательные б/у авто до 10 000 долларов с хорошим оснащением:

Audi A6;

BMW X5;

Range Rover;

Volkswagen Touareg.

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Audi A6 сразу показывает, что ее владелец знает толк в немецком автопроме. Будьте внимательны при покупке и сумеете найти лучший экземпляр.

BMW X5 хвалят за богатое оснащение в сравнении с надежностью. Однако сообщается о жалобах на проблемы с подвеской. Но они быстро устраняются.

Роскошный Range Rover, по данным специалистов, расстраивает своих владельцев проблемами с двигателем, тормозами, подвеской и выхлопной системой.

Touareg – интересный представитель списка. Его плюсы – практичный интерьер, богатое оснащение и мощные моторы.

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