Доступны, но надежны: какой автомобиль выбрать в 2025 году

Спрос на доступные и качественные автомобили остается стабильно высоким. Рост цен на топливо, стоимость обслуживания, а также желание иметь компактное и надежное средство передвижения побуждает обращать внимание на сегмент бюджетных авто.

Видео дня

Современные модели демонстрируют поразительный баланс между ценой и качеством: они оснащены базовыми системами безопасности, предлагают комфортный салон, хорошую топливную экономичность и довольно простое техническое обслуживание. Автопроизводители активно усовершенствуют бюджетные линейки, внедряя новые технологии даже в самых доступных моделях. Эксперты рассказали о доступных и надежных авто в эконом-сегменте.

Suzuki Alto K10

Alto K10 остается лидером в сегменте доступных хэтчбеков. Благодаря проверенному 1-литровому бензиновому двигателю K10C, мощности 67 л.с. и 89 Нм крутящего момента, авто демонстрирует поразительную топливную эффективность и надежность в городском трафике.

Достоинства:

самая доступная цена в классе;

низкий расход горючего;

простое и дешевое обслуживание.

Suzuki S-Presso

S-Presso – компактный хэтчбек с поразительным клиренсом и характерным дизайном. Его 1-литровый бензиновый двигатель идеально подходит как для города, так и для трасс. Стильная альтернатива классическим моделям для ищущих что-то компактное, но с внедорожным характером.

Достоинства:

высокая посадка;

практичный для плохих дорог;

хороший обзор.

Renault Kwid

Renault Kwid отличается современным дизайном и цифровыми технологиями в своем ценовом сегменте. Под капотом – 1-литровый двигатель на 68 л.с. и 91 Нм крутящего момента. Высокий дорожный просвет и цифровая приборная панель придают модели премиального оттенка.

Достоинства:

стильный внешний вид;

высокий клиренс;

современные функции

Tata Tiago

Tata Tiago – выбор для тех, кто не готов идти на компромиссы по безопасности и мощности. Автомобиль оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем на 86 л.с. и 113 Нм, а также имеет отличный рейтинг безопасности от Global NCAP. Надежный и крепкий автомобиль в бюджетном сегменте.

Достоинства:

один из самых надежных в классе;

качественный двигатель;

высокая безопасность.

Suzuki Celerio

Если для вас самое важное – экономия горючего, обратите внимание на Celerio. 1-литровый двигатель выдает 67 л.с. и 89 Нм, но главное – это один из самых экономичных автомобилей в своем сегменте. Легкая, практичная и надежная модель для повседневного использования.

Достоинства:

экономия;

современный дизайн;

надежность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие недорогие автомобили самые популярные в разных странах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий