Видео дня
Какие недорогие автомобили самые популярные в разных странах
Европейские покупатели известны своим прагматичным подходом к автомобилям. Поэтому в разных странах самыми популярными машинами оказываются в основном недорогие практичные модели. Появился список лучших.
Преимущественно компактные автомобили лидируют в рейтинге продаж в Европе в 2024 году по данным Motor1. В лидерах оказались недорогие машины популярных сегментов, которые намного дешевле премиальных моделей.
Самые популярные автомобили в Европе:
- Австрия – Volkswagen Golf;
- Бельгия – BMW X1;
- Болгария – Skoda Octavia;
- Кипр – Kia Stonic;
- Хорватия – Skoda Octavia;
- Дания – Tesla Model Y;
- Эстония – Skoda Octavia;
- Финляндия – Toyota Corolla;
- Франция – Renault Clio;
- Германия – Volkswagen Golf;
- Греция – Toyota Yaris Cross;
- Ирландия – Hyundai Tucson;
- Италия – Fiat Panda;
- Нидерланды – Tesla Model Y;
- Польша – Toyota Corolla;
- Португалия – Dacia Sandero;
- Великобритания – Ford Puma;
- Чехия – Skoda Octavia;
- Румыния – Dacia Logan;
- Словакия – Skoda Octavia;
- Словения – Renault Clio;
- Испания – Dacia Sandero;
- Швеция – Tesla Model Y;
- Венгрия – Suzuki Vitara.
Как видно, в списке доминируют компактные хэтчбеки. Есть также несколько кроссоверов – в том числе электрокар Tesla Model Y.
OBOZ.UA ранее сообщал про европейские успехи Dacia Sandero.