Какие недорогие автомобили самые популярные в разных странах

Европейские покупатели известны своим прагматичным подходом к автомобилям. Поэтому в разных странах самыми популярными машинами оказываются в основном недорогие практичные модели. Появился список лучших.

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Преимущественно компактные автомобили лидируют в рейтинге продаж в Европе в 2024 году по данным Motor1. В лидерах оказались недорогие машины популярных сегментов, которые намного дешевле премиальных моделей.

Самые популярные автомобили в Европе:

Австрия – Volkswagen Golf;

Бельгия – BMW X1;

Болгария – Skoda Octavia;

Кипр – Kia Stonic;

Хорватия – Skoda Octavia;

Дания – Tesla Model Y;

Эстония – Skoda Octavia;

Финляндия – Toyota Corolla;

Франция – Renault Clio;

Германия – Volkswagen Golf;

Греция – Toyota Yaris Cross;

Ирландия – Hyundai Tucson;

Италия – Fiat Panda;

Нидерланды – Tesla Model Y;

Польша – Toyota Corolla;

Португалия – Dacia Sandero;

Великобритания – Ford Puma;

Чехия – Skoda Octavia;

Румыния – Dacia Logan;

Словакия – Skoda Octavia;

Словения – Renault Clio;

Испания – Dacia Sandero;

Швеция – Tesla Model Y;

Венгрия – Suzuki Vitara.

Как видно, в списке доминируют компактные хэтчбеки. Есть также несколько кроссоверов – в том числе электрокар Tesla Model Y.

OBOZ.UA ранее сообщал про европейские успехи Dacia Sandero.