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Какие недорогие автомобили самые популярные в разных странах

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
2,7 т.
Skoda Octavia

Европейские покупатели известны своим прагматичным подходом к автомобилям. Поэтому в разных странах самыми популярными машинами оказываются в основном недорогие практичные модели. Появился список лучших.

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Преимущественно компактные автомобили лидируют в рейтинге продаж в Европе в 2024 году по данным Motor1. В лидерах оказались недорогие машины популярных сегментов, которые намного дешевле премиальных моделей.

Самые популярные автомобили в Европе:

  • Австрия – Volkswagen Golf;
  • Бельгия – BMW X1;
  • Болгария – Skoda Octavia;
  • Кипр – Kia Stonic;
  • Хорватия – Skoda Octavia;
  • Дания – Tesla Model Y;
  • Эстония – Skoda Octavia;
  • Финляндия – Toyota Corolla;
  • Франция – Renault Clio;
  • Германия – Volkswagen Golf;
  • Греция – Toyota Yaris Cross;
  • Ирландия – Hyundai Tucson;
  • Италия – Fiat Panda;
  • Нидерланды – Tesla Model Y;
  • Польша – Toyota Corolla;
  • Португалия – Dacia Sandero;
  • Великобритания – Ford Puma;
  • Чехия – Skoda Octavia;
  • Румыния – Dacia Logan;
  • Словакия – Skoda Octavia;
  • Словения – Renault Clio;
  • Испания – Dacia Sandero;
  • Швеция – Tesla Model Y;
  • Венгрия – Suzuki Vitara.
Suzuki Vitara

Как видно, в списке доминируют компактные хэтчбеки. Есть также несколько кроссоверов – в том числе электрокар Tesla Model Y.

OBOZ.UA ранее сообщал про европейские успехи Dacia Sandero.