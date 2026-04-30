Доступную экономичную модель Mazda 2026 года показали официально

Компактная модель Mazda 2 Hybrid представлена официально для 2026 года. Недорогой экономичный автомобиль претерпел модернизацию и стал немного современнее.

Видео дня

Детали стали известны Carscoops. Новая Mazda 2 Hybrid 2027 модельного года рассекречена как копия бюджетника Toyota Yaris, который тоже не так давно обновили. Автомобили идентичны не только снаружи, но и в техническом аспекте.

Обновления минимальны. Модель Mazda 2 Hybrid получила более эффективную светотехнику и новые цвета кузова: Charcoal Grey, Sky Grey и Fern Green.

Гибридная система Toyota, которая экономит топливо, включает 1,5-литровый ДВС с новым электромотором и доработанным ПО. Благодаря этому мощность достигает 115 л.с. Более мощный 130-сильный вариант от оригинального автомобиля Mazda не достался.

Компания дополнила стандартный список систем безопасности. Например, система экстренного торможения теперь способна распознавать не только авто, пешеходов и велосипедистов, но и мотоциклистов. Также появился мониторинг усталости водителя в рамках комплекса ADAS.

