Доступнее "Дастера": самый дешевый Nissan Qashqai показали на фото

Популярный кроссовер Nissan Qashqai показали в самом дешевом варианте для 2025 модельного года. Модель является одним из наиболее доступных автомобилей своего сегмента и даже окажется дешевле бюджетника "Рено Дастер".

Видео дня

Дешевого соперника Toyota RAV4 и Kia Sportage показали на фото. Кроссовер прошел модернизацию. Детали стали известны Autohome.

Третье поколение модели Nissan Qashqai производят с 2021 года. Кроссоверу исполнилось три года. И это срок для промежуточного рестайлинга. Новый Nissan Qashqai 3 ранее показали в деталях.

Однако сейчас речь про обновленный Nissan Qashqai 2 поколения. Его производят в Китае для местного рынка. А теперь кроссовер обновили и немного переработали дизайн, чтобы сделать машину современнее.

Основные элементы, которые подвергли замене или переработке, – это фары, центральная решетка (которая стала намного крупнее), передний и задний бамперы. Обновили графику задних фонарей. Появились другие колесные диски и расширенная гамма цветов кузова.

Двигатель объемом 2 л выдает 151 л.с. Цена Nissan Qashqai 2 после модернизации – от 17 500 долларов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про новый дешевый электрокар, который уже продают в Украине.