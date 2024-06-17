У нас дешевле: недалеко от Украины начали производство дешевых электрокаров

Бюджетный электромобиль Leapmotor T03 из Китая будут продавать на европейском рынке. А производить дешевую китайскую машину уже начали недалеко от Украины – в Польше на заводе Stellantis. У нас эту машину уже продают.

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Детали стали известны Reuters. Концерн Stellantis развивает свое партнерство с китайским производителем. Ожидается, что хэтчбек Leapmotor T03 вскоре выйдет на европейский рынок.

Нельзя сказать, что машина напрямую копирует конкретный автомобиль, но здесь в традициях китайского автопрома достаточно отсылок к известным моделям. Например, в профиль новинка напоминает Smart forfour, а спереди похожа на Fiat 500.

Электрокар получился компактный. Длина кузова равна 3620 мм при колесной базе в 2400 мм, ширина – 1652 мм, а высота составляет 1577 мм. Объем багажника – 210 л, а если сложить задние кресла – 508 л.

Запас хода, по официальной информации, стремится к 280 км. Цена Leapmotor T03 на домашнем рынке – 9000 долларов. В Европе машина станет дороже – около 20 000 евро. Интересно, что в Украине по цене от 12 000 долларов продают экземпляры, которые ввозят из КНР.

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