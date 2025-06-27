Дорогой автомобиль по дешевке: новый Buick удивил ценой и возможностями

Производитель премиальных автомобилей Buick известен качественными, стильными и дорогими машинами. Однако новая модель Electra E5, которую буквально будут отдавать по дешевке, совсем другая.

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Новый Buick Electra E5 2025 года удивил своей ценой и возможностями. О новинке стало известно Carscoops. Начнем с дизайна. Он современный, стильный и даже в чем-то элегантный. Авторы сумели создать аккуратный образ с плавными линиями. После модернизации автомобиля дизайн полностью соответствует премиальному позиционированию.

Buick Electra E5 – это электромобиль с увеличенным клиренсом. Длина кузова равна 4892 мм при колесной базе в 2954 мм, ширина – 1905 мм, а высота составляет 1684 мм.

Электрический кроссовер Buick в топовом исполнении оснащен силовой установкой, которая позволяет набирать 100 км/ч за 6,4 с. Запас хода, по официальным данным, достигает 600 км.

Цена Buick Electra E5 2025 года – от 23 000 долларов. Смешная сумма за такой автомобиль, но это предложение только для Китая. Там модели Buick очень популярны из-за любви старой коммунистической верхушки к автомобилям этого бренда.

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