Долгожданный недорогой внедорожник Mitsubishi уже готов: что известно

Внедорожник Mitsubishi Pajero (Mitsubishi Montero на некоторых рынках) – долгожданное возвращение в линейку японской компании. Автомобиль, который окажется менее дорогим, чем ожидалось, уже готов к премьере.

Про новый Mitsubishi Pajero уже кое-что известно. Хотя производитель держит технические подробности в секрете. По информации Carscoops, в компании подтвердили премьеру в 2026 году настоящего внедорожника.

Долгожданный автомобиль ранее показали в сети перед дебютом. Однако SUV Mitsubishi Pajero не раскрыли полностью – производитель интригует публику грядущей машиной.

Пока невозможно разглядеть детали дизайна, но мы видим геометричный силуэт в стиле классических внедорожников. А светотехника смотрится очень эффектно. Модель Mitsubishi Pajero станет компактнее и со временем заменит Pajero Sport.

Сперва медиа сообщали, что новинку построят на базе Nissan Patrol/Armada и Infiniti QX80. Но для нового Mitsubishi модернизируют платформу CMF-C/D от Mitsubishi Outlander или адаптируют архитектуру пикапа L200.

