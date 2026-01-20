Самый дешевый кроссовер Skoda стал намного круче. Фото

Бюджетник Skoda Kushaq 2026 года рассекречен официально как модернизированный вариант самого дешевого кроссовера бренда. После обновления доступный автомобиль стал еще круче и современнее.

Автомобиль готовится к выходу на рынок. Подробности сообщает Autocar. Этот компактный бюджетный кроссовер дебютировал в 2021 году. Пришло время для промежуточного обновления в середине жизненного цикла, о котором было известно заранее.

Новый Skoda Kushaq 2026 получил измененные бамперы, расширенную палитру цветов кузова и новые варианты колесных дисков. Автомобиль привели в соответствие с актуальным корпоративным стилем производителя.

Решетка спереди стала крупнее, как и воздухозаборники. Заметно более широкое применение светотехники, которая теперь выступает в том числе в качестве декора. Задние фонари соединили горизонтальной панелью с подсветкой.

В моторной гамме модели Skoda Kushaq сохранились двигатели объемом 1 и 1,5 л. Цена Skoda Kushaq – от 13 000 долларов.

