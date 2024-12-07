Долгожданный недорогой кроссовер Hyundai для большой семьи показали впервые

Новый кроссовер Hyundai Palisade 2 поколения – долгожданная недорогая модель SUV с просторным практичным салоном для большой семьи. Производитель впервые показал этот автомобиль на официальных фото.

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Об этом сообщает Motor1. В сравнении с предшественником новый Hyundai Palisade изменился до неузнаваемости. Модель получила совсем другой дизайн, но, как ожидается, сохранит привлекательную цену.

Ранее внешность машины скрывали. На фото в сети показывали только тестовые прототипы, которые проверяли на дорогах в рамках ходовых испытаний.

Судя по всему, кроссовер Palisade выполнили в стиле младшей модели Hyundai Santa Fe 5 поколения. Автомобиль получил угловатый геометричный дизайн, который смотрится очень свежо и современно. Это совсем не похоже на Palisade 1 поколения.

Ожидается модификация на 9 мест в салоне. На рынок новый SUV отправится к 2026 году с силовой установкой мощностью около 300 л.с. Будет и гибридный вариант.

OBOZ.UA ранее рассказывал про достижение другого недорогого семейного кроссовера Hyundai.