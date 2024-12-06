Эксперты выбрали лучший SUV для семьи: это недорогая модель

Новый кроссовер Hyundai Santa Fe 2024 года уже поступил в продажу по привлекательной цене. Это недорогой практичный автомобиль, который эксперты назвали лучшим семейным SUV уходящего года.

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OBOZ.UA напоминает о том, что Top Gear уже подвел итоги автомобильного года и определился с лучшими новыми машинами. Hyundai Santa Fe оказался SUV, который победил в своей категории. Большой корейский кроссовер получился удачной моделью.

Новый Santa Fe выглядит как никогда брутально и совсем не похож ни на одного из своих предшественников. Внешность оформили в стиле новых внедорожников, которые примеряют на себя квадратный ретро-стайлинг.

Длина кузова составляет 4830 мм при колесной базе в 2815 мм, ширина равна 1900 мм, а высота – 1720 мм. На выбор предложат версии на 5, 6 и 7 посадочных мест. Объем багажника варьируется в диапазоне 725-1275 л в зависимости от конфигурации салона.

Большой кроссовер Hyundai Santa Fe отправился в продажу по цене от 33 950 долларов – отличное предложение за такой автомобиль. Такой прайс доступен американским покупателям. А, например, на домашнем корейском рынке модель и вовсе оценили в 26 500 долларов.

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