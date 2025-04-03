Долгожданный недорогой Jeep стал ближе к покупателям. Фото

Недорогой кроссовер Jeep Compass 2026 модельного года является по-настоящему долгожданной новинкой. Автомобиль стал еще ближе к покупателям – производитель подогревает интерес к машине перед премьерой.

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Об автомобиле уже многое известно. Производитель показал новые фото с наладкой конвейера на своем сайте. Ожидается, что дебют модели Jeep Compass состоится скоро.

Недавно с этим автомобилем возникла проблема. Для компактного кроссовера есть два завода – в Италии и Канаде. Работы на втором предприятии приостановили.

Канадский завод был занят модернизацией в подготовке производственных линий для нового Jeep Compass. Но старт производства решили перенести на 2026 год. Сотрудники предприятия озадачены неопределенностью будущего состояния североамериканского авторынка.

При этом итальянское производство, как ожидается, стартует без проблем в 2025 году. В последний раз Jeep Compass сменил поколение в 2016 году. Модель следующей генерации разрабатывают на платформе новых Peugeot 3008 и Opel Grandland.

Как уже сообщал ранее OBOZ.UA, Renault подготовила новый стильный кроссовер для популярного сегмента.