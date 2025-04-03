Новый кроссовер Renault недорогого сегмента полностью рассекречен

Новый кроссовер Renault Austral 2026 года подготовили для соперничества с популярными моделями недорогого сегмента наподобие Toyota RAV4. Автомобиль после модернизации с более современным дизайном полностью рассекречен.

Видео дня

Все детали раскрыли на сайте производителя. Рестайлинг подготовили даже несмотря на то, что Austral не так давно вышел на рынок. Кроссовер после рестайлинга стал похож на модели Renault Rafale и Scenic E-Tech.

Ранее машину показывали на фото во время ходовых испытаний. Это был тестовый прототип, внешность которого скрывали камуфляжем и пленками. Но внешность модели со всех сторон перестала быть секретом.

Новый Renault Austral получил измененную наружную светотехнику простой геометрической формы, другие воздухозаборники и новые бамперы. Кроссовер Renault Austral – все еще относительно новая модель. Автомобиль появился в 2022 году как замена дешевому Renault Kadjar.

Новый Austral получил бензиновые и гибридные силовые установки мощностью 160 и 200 л.с.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Honda почти полностью рассекретила долгожданную стильную модель.