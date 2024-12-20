Долгожданный недорогой Chevrolet Bolt показали с новым дизайном в сети

Долгожданный недорогой электрокар Chevrolet Bolt 3 поколения наверняка станет очень популярной машиной. Автомобиль 2026 модельного года будет соперничать с Nissan Leaf. В сети показали новый вариант дизайна.

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Модель Chevrolet Bolt 3 поколения появится уже в 2025 году. Ожидалось, что производитель предложит кроссовер Chevrolet Bolt EUV. Но стало известно, что имя Bolt на самом деле будет представлено разными машинами. На канале TALK WHEELS показали возможный дизайн одной из них.

Доступный электромобиль Chevrolet следующего поколения будут производить на американском заводе в Канзас-Сити после модернизации предприятия. Автомобиль оснастят литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP). Благодаря этому разработку машины удастся ускорить. По этой же причине станет возможным удешевить батарею, как и весь электрокар в целом.

Изначально в GM планировали отказаться от разработки модели следующей генерации. Но возросший спрос на Bolt показал, что новая машина нужна рынку. Прогнозируемая цена – менее 30 000 долларов.

Также покупатели в дальнейшем получат еще более дешевый Chevrolet Bolt. Подробностей о цене бюджетной машины пока нет.

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