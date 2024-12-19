В сети назвали лучшие автомобили года: какие недорогие модели выделяются

В сети назвали лучшие автомобили 2024 года. Интересно, что в списке претендентов выделяются недорогие модели, которые привлекают больше внимания на фоне своих более престижных соперников в погоне за звание победителя.

Видео дня

Итоги года подвели в Motor1. Специалисты изучали новинки и внимательно проверяли их способности, чтобы определить победителя. Лучших определяли в нескольких категориях.

На этот раз победителем в категории "Легковой автомобиль" стал гибрид Honda Civic, который совсем недавно претерпел модернизацию. У этого автомобиля множество положительных качеств, которые в машинах ищут все потенциальные покупатели. Модель практичная, надежная, симпатичная и экономичная.

Вдобавок отмечается, что внутри Civic почти такой же просторный, как и старшая модель Honda Accord. Еще одно преимущество – очень качественная отделка. Материалы простые, но все выполнено очень аккуратно, это оставляет приятное впечатление.

За первенство этот автомобиль соревновался с Toyota Camry и Lucid Air Pure. Лучший SUV – Lexus GX (претенденты – Kia EV9 и Mazda CX-70), лучший пикап – Chevrolet Colorado ZR2 Bison (претенденты – Toyota Tacoma Hybrid и Ford F-150).

OBOZ.UA уже показывал очень дешевый и практичный кроссовер Kia.