Долгожданный кроссовер Audi на базе Volkswagen показали на новых фото

Кроссовер Audi Q4 E-Tron на базе Volkswagen ID.4 показали на новых официальных фото после премьеры. Самый дешевый электрокроссовер компании получил измененный дизайн и модернизированные силовые установки.

OBOZ.UA напоминает, что про новую Audi Q4 E-Tron 2027 модельного года было известно заранее. Электромобиль Audi получил другие бамперы, новую светотехнику и модернизированный комплекс систем безопасности.

Также в палитру цветов кузова добавили новые оттенки и предложили другие колесные диски. Изменения произошли и в салоне Audi Q4 E-Tron – там появились увеличенные мониторы. Программа модернизации затронула и стандартный SUV, и более стильный электрокар Audi Q4 E-Tron Sportback.

Мощность и запас хода Audi Q4 E-Tron 2027 года:

204 л.с., 440 км от батареи емкостью 59 кВтч;

286 л.с., 590 км от батареи емкостью 77 кВтч;

299 л.с., 560 км от батареи емкостью 77 кВтч;

340 л.с., 540 км от батареи емкостью 77 кВтч.

Цена Audi Q4 e-tron 2027 модельного года – от 47 500 евро.

Ранее OBOZ.UA сообщал про остановку производства нескольких моделей Audi.