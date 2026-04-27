Audi отказалась от недорогих моделей на базе VW. Фото

Покупатели сегодня проявляют высокую активность в недорогих сегментах. Но именно от таких моделей, которые построены на базе VW, в Audi решили отказаться. При этом преемник почти готов.

В компании Audi официально объявили об остановке производства моделей A1 и Q2. Об этом было известно заранее. К премьере уже готовят электромобиль Audi A2 e-Tron. Новинка заменит собой хэтчбек A1 и кроссовер Q2.

Бюджетник Volkswagen Polo в свое время использовали как основу для создания Audi A1. А хэтчбек VW Golf выступил базой для Audi Q2. Две модели суммарно разошлись тиражом около 2,3 миллионов экземпляров.

Новая модель Audi A2 e-Tron 2027 года станет самым дешевым электромобилем производителя. Дебют состоится до конца 2026 году. Известно, что новинку вновь построили на агрегатах других моделей VW.

Ожидается базовый вариант мощностью 200 л.с. и с запасом хода 400 км. Топовое 270-сильное исполнение предложит более 500 км.

