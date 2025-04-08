Долгожданный дешевый внедорожник Kia показали в самом неожиданном виде

Новый дешевый внедорожник Kia Tasman 2025 модельного года уже полностью рассекречен. После того, как автомобиль отправился в продажу, он привлек внимание низкой ценой и необычным дизайном. Теперь машину показали в самом неожиданном виде.

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Художник Theottle фактически скрестил Jeep Wrangler c Kia Tasman. В итоге последний получил короткий кузов и только две двери. Получилось смело и действительно интересно. Такая бюджетная модель Kia стала бы еще дешевле.

Необычный пикап Kia Tasman Weekender также недавно рассекретили и показали на фото. Этот внедорожник выглядит как соперник Ford Ranger Raptor с расширенными колесными арками, увеличенным клиренсом и 35-дюймовыми покрышками BF Goodrich для бездорожья.

В компании не отрицают появления на рынке именно такой модификации. Хотя и точно ничего не подтверждают. В любом случае, с такой агрессивной внешностью отбоя от покупателей точно не будет.

Стандартная цена Kia Tasman 2025 – от 25 750 долларов за базовый вариант с задним приводом и 2,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 281 л.с.

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