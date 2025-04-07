Самый дешевый кроссовер Audi на базе VW показали до премьеры

Новая Audi Q3 2026 модельного года станет самым дешевым кроссовером немецкого бренда. Автомобиль построили на базе Volkswagen Tiguan 3 поколения. Машину показали в сети до премьеры.

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Детали стали известны CarSpyMedia, где и показали долгожданную машину. Модель Audi Q3 займет место базового кроссовера после прекращения производства Audi Q2. Мы можем посмотреть на тестовый прототип, который выехал на дороги.

Кроссовер Audi Q3 2026 модельного года отправился на тесты, в ходе которых машину и поймали фотошпионы. Традиционно кузов оклеили пленкой, чтобы мы не могли увидеть детали. Но сделать важные выводы это нам не помешало.

Спереди появилась широкая решетка. По бокам от нее – крупные блоки фар, а выше установлены отдельные ДХО. В бампере заметен широкий воздухозаборник. Задние фонари разглядеть в деталях не удалось. Вероятно, их соединят длинной полосой.

Модель Audi Q3 2026 года получит бензиновые двигатели, которые будут соответствовать современным экологическим стандартам. Появится в линейке и плагин-гибрид, батарею которого можно подзаряжать от внешней сети. Премьера модели следующего поколения состоится в 2025 году, но точная дата еще неизвестна.

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