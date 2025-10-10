Долгожданный Chevrolet Bolt 3 поколения показали в деталях на новых фото

Электрокар Chevrolet Bolt 3 поколения – долгожданная новинка, которую наконец-то в деталях показали на официальных фото. Автомобиль готовится к выходу на рынок с более современным дизайном.

Как напоминает OBOZ.UA, новую модель Chevrolet Bolt рассекретили как глубоко модернизированный вариант предшественника. Но внешность получилась очень современной с эффектной светотехникой и новыми бамперами.

Пока дебютировал стандартный хэтчбек, но ранее сообщалось, что в линейке также появится кроссовер вместе с еще более доступным электрокаром.

В General Motors не раскрывают подробности о расширении модельной линейки Chevrolet Bolt EV. Но вариант, который мы видим на фото, скоро отправится в продажу как машина 2027 модельного года.

Запас хода Chevrolet Bolt 2027 составляет 400 км от батареи емкостью 65 кВтч. А мощность силовой установки равна 210 л.с. Цена Chevrolet Bolt 2027 – от 29 000 долларов.

