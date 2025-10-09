Дешевле не бывает: Tesla создала неожиданный автомобиль. Фото

Tesla уже рассекретила новую Model Y Standard 2026 года как самый доступный кроссовер в своей линейке. Но производитель подготовил еще одну неожиданную машину, дешевле которой у компании пока не бывает.

Самая дешевая модель Tesla все же дебютировала официально после длительного ожидания. Об этом рассказывает Motor1. Предполагалось, что новая Tesla Model Y Standard как раз станет самым дешевым электрокаром производителя.

Хотя изначально на фоне официальных анонсов все ждали что-то принципиально новое. В списке был и новый компактный кроссовер, и городской хэтчбек, и даже небольшое стильное купе.

Теперь дебютировал седан Tesla Model 3 Standard 2026 года. Это новый базовый вариант в линейке. Компания пошла по пути экономии и не стала проектировать новый автомобиль, а просто расширила диапазон модификаций Model 3.

Новый электрокар получил уменьшенные колесные диски, упрощенную базовую комплектацию, а отделка интерьера стала еще проще и дешевле. Запас хода заявлен на уровне 500 км от батареи емкостью 69 кВтч. Цена Tesla Model 3 Standard – 38 630 долларов. То есть "сакральной" отметки в $35 000 достичь так и не удалось.

