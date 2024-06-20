Долгожданный бюджетный кроссовер Citroen дешевле Duster показали на новых фото
Долгожданный бюджетный кроссовер Citroen C3 Aircross 2025 модельного года рассекретили полностью. Это новый практичный соперник Renault Duster с просторным салоном, который даже оказался немного дешевле.
OBOZ.UA напоминает, что производитель раскрыл дизайн C3 Aircross нового поколения полностью. Показали и салон кроссовера. Все детали сообщили перед рыночным дебютом вместительного автомобиля.
Внешность модели выполнили в современном стиле со всеми актуальными приемами корпоративного стиля французского бренда. Автомобиль выглядит брутально и агрессивно.
Дешевый кроссовер Citroen в длину растянули до 4390 мм. Просторный салон позволил установить третий ряд кресел и предложить модель в семиместной конфигурации.
В движение новый Citroen C3 Aircross приводит гибридная силовая установка на базе бензинового турбомотора объемом 1,2 л общей мощностью 136 л.с. Покупатели смогут также выбрать электрический вариант на 113 сил (запас хода 300 км) и базовое бензиновое исполнение мощностью 100 л.с. Привод – только передний.
Цена Citroen C3 Aircross 2025 – от 19 400 евро.
OBOZ.UA уже рассказывал про новый дешевый кроссовер из Китая с чужим дизайном.