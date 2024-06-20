Долгожданный бюджетный кроссовер Citroen дешевле Duster показали на новых фото

Долгожданный бюджетный кроссовер Citroen C3 Aircross 2025 модельного года рассекретили полностью. Это новый практичный соперник Renault Duster с просторным салоном, который даже оказался немного дешевле.

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OBOZ.UA напоминает, что производитель раскрыл дизайн C3 Aircross нового поколения полностью. Показали и салон кроссовера. Все детали сообщили перед рыночным дебютом вместительного автомобиля.

Внешность модели выполнили в современном стиле со всеми актуальными приемами корпоративного стиля французского бренда. Автомобиль выглядит брутально и агрессивно.

Дешевый кроссовер Citroen в длину растянули до 4390 мм. Просторный салон позволил установить третий ряд кресел и предложить модель в семиместной конфигурации.

В движение новый Citroen C3 Aircross приводит гибридная силовая установка на базе бензинового турбомотора объемом 1,2 л общей мощностью 136 л.с. Покупатели смогут также выбрать электрический вариант на 113 сил (запас хода 300 км) и базовое бензиновое исполнение мощностью 100 л.с. Привод – только передний.

Цена Citroen C3 Aircross 2025 – от 19 400 евро.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый дешевый кроссовер из Китая с чужим дизайном.