Китайская дешевая копия Land Rover и G-class от Haval выходит на рынок. Фото

Новый китайский внедорожник Haval Raptor 2024 модельного года от концерна Great Wall готов к выходу на рынок. До обновления автомобиль выглядил как дешевая копия Mercedes G-class. После рестайлинга напоминает Land Rover.

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Но бюджетный автомобиль сравним по цене с менее дорогими моделями. Новинку показали на фото до премьеры. О машине сообщает CarNewsChina. Новый Haval Raptor 2024 получился крупным автомобилем. Длина равна 4680 мм (при колесной базе в 2738 мм), ширина – 1916 мм, а высота составляет 1822 мм.

Дизайн получился брутальным и очень модным для сегмента современных SUV. Работу стилистов можно было похвалить, если бы не существовало Land Rover Defender. Новый китайский Raptor фактически копирует британский внедорожник.

Haval Raptor оснащен гибридной силовой установкой. В ее состав входят 1,5-литровый турбированный двигатель и электромотор. После рестайлинга в линейке появился базовый бензиновый вариант с 2-литровым двигателем мощностью 235 сил.

Цена Haval Raptor 2024 – около 20 000 долларов. За эти деньги можно купить Renault Duster в хорошей комплектации. А о Land Rover или Mercedes мечтать не приходится.

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