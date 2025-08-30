Долгожданный бюджетник Toyota показали со стильным дизайном

Новая модель Toyota Land Cruiser FJ 2026 года – долгожданный бюджетник для сегмента современных внедорожников. Автомобиль постепенно готовят к премьере, его показали в сети со стильным дизайном.

Известно, что автомобиль выполнят в модном геометричном стиле. И нет сомнений в том, что новая Toyota Land Cruiser FJ станет настоящим хитом. Модель показали на канале LUXYCAR. Это попытка угадать реальную внешность машины.

Новый внедорожник Toyota FJ станет самой доступной моделью линейки Land Cruiser. Модель будет представлена официально до конца 2025 года или в первой половине 2026 года. Подтвержденной информации о названии пока нет, но имя Land Cruiser FJ производитель уже запатентовал.

Новинку могут оснастить 2,4-литровым двигателем и гибридной силовой установкой. Электрическая модификация пока под большим вопросом.

Автомобиль станет преемником Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад. Ориентировочная цена Toyota Land Cruiser FJ – от 25 000 долларов.

