Долгожданный бюджетник Renault показали на первых фото

Новая дешевая модель Renault Twingo E-Tech – долгожданный бюджетник в сегменте электромобилей. Эта машина привлекла много внимания, хотя еще не поступила в продажу. Ее показали в сети. Это первые фото автомобиля в серийном исполнении.

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Ранее сообщалось, что к производству и старту продаж новый Renault Twingo 4 поколения готовят в 2026 году по цене до 20 000 евро. Carscoops показывает этот автомобиль в готовом виде в ходе дорожных испытаний.

Однако дизайн кузова скрывают под маскировочной пленкой. Тем не менее, мы уже видели концепт Renault Twingo 2024 года. Серийный электрокар должен почти без изменений повторить внешность.

Этот электрический автомобиль станет очень популярным благодаря унификации компонентов с более дорогой моделью Renault 5. Ранее сообщалось, что в техническом плане автомобили будут идентичны на 70%.

Производство нового Renault Twingo 2026 года наладят в Словении на заводе с проектной мощностью 150 000 машин в год, который сейчас производит Renault Clio. Ожидается, что на этих же компонентах появится первый электрокар Dacia Sandero.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый бюджетный электрокар Honda.