Самый доступный электрокар Honda показали в подробностях

Новая модель Honda N-One e 2026 года станет самым доступным электрокаром японского производителя на глобальном рынке. Эту машину показали на официальных фото в подробностях.

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Детали о машине стали известны Carscoops. Премьера бюджетника Honda N-One e состоится в сентябре 2025 года в рамках выставки IAA Mobility в Мюнхене. Это компактный автомобиль, который подойдет городским жителям.

Очевидно, что это стилистический наследник электромобиля Honda e, который недавно сняли с производства. Судя по всему, новый бюджетник Honda представляет собой серийное воплощение концепта Honda Sustaina-C 2023 года.

Недавно также показали концепт Honda Super EV. Это был предсерийный вариант модели Honda N-One e 2026 года.

Ожидается, что запас хода Honda N-One e достигнет 245 км. Бюджетный электрокар предложит мощность около 63 л.с.

Напомним, OBOZ.UA ранее рассказывал про лучшие электрические кроссоверы 2025 года.