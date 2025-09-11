Долгожданный бюджетник Honda порадовал низкой ценой. Фото

Новая модель Honda N-One e: 2026 года является долгожданным бюджетником сегмента EV. Это самый доступный электрокар японского производителя на глобальном рынке. Машина порадовала низкой ценой перед выходом на рынок.

Детали о машине сообщили официально. Это компактный автомобиль, который подойдет городским жителям. Недавно дизайн новой модели Honda N-One e: рассекретили на фото в подробностях.

Очевидно, что это стилистический наследник электромобиля Honda e, который недавно сняли с производства. Также новый бюджетник Honda представляет собой серийное воплощение концепта Honda Sustaina-C 2023 года.

Недавно также показали концепт Honda Super EV. Это как раз и был предсерийный вариант модели Honda N-One e 2026 года. Внешность машины выделяется благодаря простому силуэту и крупным круглым фарам.

Запас хода Honda N-One e достигает 295 км. Бюджетный электрокар предлагает мощность 64 л.с. Цена Honda N-One e: – от 18 000 долларов.

