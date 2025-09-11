Новый доступный кроссовер Volkswagen показали в подробностях

Модель Volkswagen ID. Cross показали официально как новый доступный кроссовер ближайшего будущего. Электрический автомобиль теперь продемонстрировали в подробностях после премьеры.

Видео дня

О машине рассказывает Autogefühl. Это долгожданный автомобиль, который окажется самым доступным электрическим кроссовером бренда. Новый Volkswagen ID. Cross – пока концепт, однако почти в таком же виде автомобиль появится в продаже.

Самый дешевый электрический кроссовер VW технически представляет собой вариацию компактного электрокара Volkswagen ID. Polo. Это небольшой автомобиль с длиной 4161 мм, шириной 1839 мм и высотой 1588 мм.

Дизайн, как и обещали, выполнили в более привычном ключе с узнаваемыми элементами для моделей VW. Новый Polo будет выглядеть примерно так же.

Единственный электромотор мощностью 208 л.с. является частью переднеприводной архитектуры MEB+. Запас хода после полной зарядки – около 420 км. Ожидается, что новый электрокар (возможно, под именем Volkswagen ID. Polo Cross) отправится в продажу к концу 2026 года. Ориентировочная цена VW ID. Cross – от 28 000 евро.

