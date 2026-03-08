Долгожданную недорогую модель SEAT показали в готовом виде до премьеры

Долгожданный новый Cupra Raval 2027 модельного года от SEAT готовят к дебюту. Этот автомобиль станет недорогим электрокаром для довольно молодого бренда. Машину показали в готовом виде до премьеры.

В продажу новая модель Cupra Raval отправится до конца 2026 года. Машину показывает Carscoops. Интересно, что внешность тестового прототипа в ходе зимних испытаний раскрыли без какой-либо маскировки.

Официально же дизайн Cupra Raval пока скрывают. Как бы там ни было, серийный вариант похож на эффектный концепт 2023 года.

Компактный электромобиль длиной около 4 м получит модификации с электромоторами мощностью от 208 до 233 л. с. в топовом исполнении Cupra Raval VZ. Запас хода – до 450 км. Ожидается, что базовая цена составит примерно 25 000 евро.

Электрокар Cupra построен на базе компактной модели Volkswagen, которая скоро сменит VW Polo. Затем в производство отправится новая Skoda Epiq с использованием тех же технических компонентов.

