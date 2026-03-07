Самый дешевый электрический седан BMW наконец-то показали вживую

Новая BMW 3 Series 2027 модельного года наконец-то готова к премьере с вариантом BMW i3 – это самый дешевый электрический седан бренда. Машину перед дебютом показали вживую.

Видео дня

Подробности об автомобиле рассказывает Autogefühl. Новая BMW i3 2027 дебютирует 18 марта. Электромобиль BMW выполнят в новом стиле Neue Klasse. Это дизайн с отсылками к классическим автомобилям производителя.

Интересно, что новинке дали имя i3 – ранее так назывался компактный электрический хэтчбек. А непосредственно новая BMW 3 Series с ДВС дебютирует позже, но до конца 2026 года. Несмотря на почти идентичный дизайн кузовов и интерьеров, машины будут построены на разных платформах.

Кроме бензиновых и электрических модификаций стандартной машины (с кузовами седан и универсал), в линейке появятся варианты BMW M3 и BMW iM3 (возможное название). Это два разных авто – с ДВС и электромоторами.

Спортивный электромобиль получит 4 мотора, полный привод, режим с имитацией КПП, а также искусственные звуки двигателя – в том числе V10. Ранее сообщалось, что новая BMW i3 уже поступила в предсерийное производство на заводе в Мюнхене.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый электрокар Cupra.