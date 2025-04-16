Долгожданная бюджетная модель Kia стала намного практичнее. Фото

Долгожданная бюджетная модель Kia K4 2025 модельного года уже полностью рассекречена официально. Сперва показали седан привычного формата, теперь машина получила самый практичный вариант.

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Как напоминает OBOZ.UA, новую Kia K4 готовят к выходу на рынок. Седан пришел на смену Kia Forte и Cerato. Живой дебют модели состоялся в рамках Автошоу в Нью-Йорке. Там же дебютировал практичный хэтчбек. В дизайне мы видим несколько очень интересных элементов в яркой внешности.

Передняя светотехника получила строгое исполнение. Это придает машине резкий, брутальный и "насупленный" вид – смело и необычно. Задние фонари объединены длинной горизонтальной полосой, но основные блоки установлены вертикально. Ручки задних дверей интегрированы в стойки крыши.

Бюджетник Kia K4 2025 года на рынке встретит много соперников: Skoda Octavia, VW Golf, Toyota Corolla, Honda Civic, Renault Megane, Peugeot 308.

В линейке есть бензиновые двигатели объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.). Со своей ценой Kia K4 от $21 990 за базовый вариант занял выгодное положение в сегменте.

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