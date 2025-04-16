Долгожданный недорогой внедорожник Subaru полностью рассекречен

Долгожданный недорогой внедорожник Subaru Outback 2026 модельного года полностью рассекретили в ходе официальной премьеры. Знаменитая модель изменила концепцию и теперь вообще ничем не напоминает своего предшественника.

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О модели Subaru Outback 7 поколения сообщает Motor1. Дизайн давно перестал быть секретом благодаря шпионским фото. Но детали оставались тайной. Оказалось, что их много, и все они создают новый брутальный облик.

Новая Subaru Outback превратилась в довольно крупный и высокий внедорожник с простой геометрической формой. Это наверняка пойдет на пользу и без того популярной модели на современном рынке, где покупатели проявляют большой интерес к внедорожникам.

После решения японского автопроизводителя отказаться от модели Subaru Legacy кроссовер Outback получил самостоятельность формата и потерял привязку к легковой машине.

Привычная полноприводная трансмиссия работает с бензиновыми двигателями Subaru Outback (2,5 л на 180 сил и 2,4 л на 260 сил). На вершине линейки появится гибридная модификация с возможностью подзарядки от внешней сети. Базовая цена Subaru Outback 2026 должна сохраниться на уровне 30 000 долларов.

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