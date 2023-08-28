Дизайн самого дешевого электрокара Porsche полностью рассекречен. Фото

Кроссовер Porsche Macan EV в 2024 году станет самым дешевым электрокаром немецкой компании – доступнее, чем Taycan. Премьера еще не состоялась, но дизайн модели уже рассекречен в ходе дорожных испытаний.

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Об этом сообщает Motor1. Новый Porsche Macan EV уже должен был поступить в продажу в текущем 2023 году, однако компания столкнулась с проблемами в программном обеспечении. В итоге системы машины потребовали доработки, поэтому связанные с этим дорожные испытания продолжаются.

Однако дизайн уже готов. Более того, на фото попался электрокар практически без камуфляжа, поэтому мы видим все детали внешности. Спереди видна двухуровневая светотехника и крупные воздухозаборники.

Производитель постарался слегка замаскировать заднюю часть. Однако мы все равно видим длинный горизонтальный фонарь, который пересекает всю корму.

Топовый электромобиль Porsche Macan EV 2024 модельного года получит два мотора мощностью более 600 л.с. и батарейный блок емкостью 100 кВтч. Параллельно с новинкой продолжатся продажи кроссовера Macan с двигателями внутреннего сгорания.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о новом пикапе Tesla – появились свежие детали.