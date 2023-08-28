Недорогой пикап Tesla показали в подробностях в сети на фото

Новый недорогой пикапTesla Cybertruck вновь дразнит фотографов своим появлением на улице. В сети показали электромобиль с новыми подробностями, которые ранее не были известны.

Видео дня

О машине сообщает аккаунт ThrowAwayBarista69 в Reddit. Кажется, что новые фото Tesla Cybertruck не несут никакой ценности. Однако на данный момент это одни из наиболее информативных изображений, которые есть в сети.

Это по-прежнему предсерийный прототип. Однако новый электрический пикап постепенно приближается к производственному варианту. Конкретно этот автомобиль получил наиболее проработанный интерьер.

На фото видны детали отделки салона Cybertruck. Внимание привлекает амбиентная подсветка – очень актуальный элемент. Заметно, что тонкая красная полоска пересекает переднюю панель и обе боковые двери. Пока неизвестно, можно ли менять цвет подсветки.

Электрический пикап Tesla Cybertruck обещает быть недорогим. Ранее заявлялась цена для базовой модели в 40 000 долларов. Это меньше, чем просят все конкуренты за свои модели. Однако сперва Cybertruck должен отправиться в производство. Этого пока не произошло, а сроки постоянно откладывают – цена еще может измениться.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что для недорогого электрокара Fiat придумали новую модификацию.