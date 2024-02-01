Дешевый соперник Toyota RAV4 от Chery удивил низким расходом топлива: фото и цена

Новый кроссовер Chery Fengyun T6 показали на фото в сети. Это доступная модель с удивительно низким расходом топлива, которая оказалась намного дешевле Toyota RAV4.

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О новинке и всех подробностях сообщает CarNewsChina. Это измененный вариант модели Jaecoo 7, который оснастили экономичной гибридной силовой установкой.

Внешность китайского кроссовера Chery Fengyun T6 почти полностью повторяет Chery Jaecoo 7. Но есть и изменения. На носу – крупный логотип, который установили на плоской панели. В целом выглядит машина странно. С другой стороны, в целом дизайн хотя бы никого не копирует напрямую.

Машина кажется крупной из-за брутальной внешности, однако габариты сравнимы с компактными Kia Sportage и Toyota RAV4. Длина равна 4538 мм (колесная база – 2672 мм), ширина составляет 1898 мм, а высота – 1680 мм.

Новый Fengyun T6 будет предлагаться с гибридным вариантом на 156 сил с расходом топлива 1,3 л/100 км в комбинированном режиме. В оснащении – проекционный дисплей и системы помощи водителю с множеством разных функций. Цена гибридного кроссовера Chery Fengyun T6 – от 16 700 долларов.

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