Недорогой соперник VW Touareg от Ford представлен официально. Фото
Большой кроссовер Ford Explorer является соперником VW Touareg и сравним по размерам с немецкой моделью. Но американский автомобиль ощутимо дешевле, вдобавок Explorer официально представили после модернизации для 2024 года.
Это полноценное обновление модели в середине жизненного цикла. Передняя часть у кроссовера теперь совсем другая. Здесь заменили бампер и фары, "лицо" машины полностью изменилось. Детали сообщили на сайте Ford.
В задней части также обновили светотехнику и заменили бампер. Появились новые цвета кузова и наборы колесных дисков.
Салон Ford Explorer обновили существенно. Пересмотрели архитектуру, отделочные материалы, декоративные элементы.
Оснащение Ford Explorer 2024 года включает подогрев сидений, электроприводы водительского кресла и двери багажника, беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, комплекс систем активной безопасности Ford Co-Pilot 360.
Двигатели Ford Explorer 2024 года:
- бензин 2,3 л (300 л.с.);
- бензин 3 л (400 л.с.).
Цена Ford Explorer – от 39 625 долларов.
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