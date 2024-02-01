Недорогой соперник VW Touareg от Ford представлен официально. Фото

Большой кроссовер Ford Explorer является соперником VW Touareg и сравним по размерам с немецкой моделью. Но американский автомобиль ощутимо дешевле, вдобавок Explorer официально представили после модернизации для 2024 года.

Видео дня

Это полноценное обновление модели в середине жизненного цикла. Передняя часть у кроссовера теперь совсем другая. Здесь заменили бампер и фары, "лицо" машины полностью изменилось. Детали сообщили на сайте Ford.

В задней части также обновили светотехнику и заменили бампер. Появились новые цвета кузова и наборы колесных дисков.

Салон Ford Explorer обновили существенно. Пересмотрели архитектуру, отделочные материалы, декоративные элементы.

Оснащение Ford Explorer 2024 года включает подогрев сидений, электроприводы водительского кресла и двери багажника, беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, комплекс систем активной безопасности Ford Co-Pilot 360.

Двигатели Ford Explorer 2024 года:

бензин 2,3 л (300 л.с.);

бензин 3 л (400 л.с.).

Цена Ford Explorer – от 39 625 долларов.

Ранее OBOZ.UA показывал новый дешевый внедорожник Toyota, который рассекретили официально.