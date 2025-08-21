Дешевый Nissan Leaf перестал быть секретом: у него есть два соперника

Новый электрокар Nissan Leaf 2026 модельного года раскрыл все свои секреты и оказался довольно дешевым автомобилем по меркам сегмента. Но у этой модели есть два сильных соперника.

Как напоминает OBOZ.UA, цена Nissan Leaf 3 поколения стартует с $29 990 в комплектации S Plus. При этом позже появится самый дешевый Nissan Leaf S 2026 года. Запас хода Leaf 2026 составит 430 км в базовом варианте. В топовом исполнении предложат 600 км. Предусмотрены два варианта силовых установок: мощностью 176 и 218 л.с.

Новый кроссовер Nissan Leaf сменил формат и получил другой кузов. Новинку построили на базе электромобиля Nissan Ariya.

Среди основных соперников стоит отметить Chevrolet Bolt 3 поколения. Долгожданный электрокар готовят к премьере. Ранее в компании сообщили, что цена Bolt будет соответствовать модели предыдущего поколения. То есть ожидается стартовый прайс на уровне $29 000.

Еще один EV – Volkswagen ID.3. Модернизация хэтчбека состоится в 2026 году. Внешность электрокара получится более однозначной и стильной, с привычными для бренда элементами. А в салоне увеличится количество физических переключателей и настоящих кнопок.

