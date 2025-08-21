Ford удивит новыми недорогими моделями: что о них известно

Ford скоро всех удивит новыми недорогими автомобилями, ведь в компании разработали систему для производства электрических моделей нового поколения. Уже известно, какие имена получат модели.

Видео дня

Компания предложит покупателям по-настоящему популярные автомобили в разных сегментах. Как стало известно Motor1, Ford запатентовал новые названия. В ведомства нескольких стран подали заявки на торговые марки Fathom, Fuze, Hive, Mythic, Ranchero.

Новая архитектура Ford Universal EV Platform не только оптимизирует разработку разных доступных электромобилей, но также позволяет сформировать более эффективный производственный процесс.

То есть в компании намерены сделать производство дешевле и ускорить все процессы на конвейере. Первой такой машиной станет пикап с просторным салоном и практичным багажником.

К премьере и последующим продажам модель готовят в 2027 году. Запас хода может составить примерно 300 км от батарейного блока емкостью 50 кВтч. А цена пикапа Ford EV составит примерно 30 000 долларов.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый электрический кроссовер Audi.