Дешевый электромобиль Kia вызвал ажиотаж на рынке. Фото

Дешевый электромобиль Kia Ray EV вызвал огромный ажиотаж на рынке. Модель создала большую очередь покупателей, которая превзошла ожидания автопроизводителя.

О рыночном успехе новинки стало известно Electrek. Доступный электрокар Kia Ray EV недавно прошел модернизацию, его отправили в продажу на домашнем корейском рынке. Производитель изначально планировал спокойный старт производственной линии. Но теперь, возможно, придется нарастить темпы.

В первый год производства ожидали изготовить 4000 экземпляров электромобиля. Однако домашние покупатели уже создали очередь из 6000 заказов.

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Таким образом, лист ожидания растянулся уже на 1,5 года. Хотя продажи стартовали совсем недавно. И, судя по всему, очередь станет только длиннее.

При этом производитель планировал нарастить производство к тому моменту, как электрокар Ray EV отправят в продажу на другие рынки. Теперь же необходимо придумать, как удовлетворить высокий домашний спрос.

Цена Kia Ray EV – от 20 400 долларов. Мотор выдает 87 л.с., а батарея емкостью 35 кВтч обеспечивает запас хода 205 км.

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