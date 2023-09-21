Новый недорогой кроссовер Peugeot показали на дороге до премьеры. Фото

Новый недорогой кроссовер Peugeot E-5008 попался на дороге в ходе испытаний предсерийного прототипа. Новинку показали на фото до премьеры. Уже известны кое-какие подробности.

О машине сообщает Motor1. Вместительный кроссовер Peugeot 5008 3 поколения дебютирует как модель 2025 года в гибридном и полностью электрическом исполнениях. Премьера ожидается в 2024 году.

Известно, что в основе используется новый Peugeot 3008, более крупный 5008 окажется его удлиненным вариантом с практичным 7-местным салоном.

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В свою очередь, новый Peugeot 3008 3 поколения превратился в стильный купе-кроссовер с обтекаемым приземистым силуэтом. Так машина выглядит спортивнее.

Спереди между компактными треугольными фарами установлена решетка в цвет кузова. По бокам от нее – тройные росчерки дневных ходовых огней. Это электрический кроссовер Peugeot E-3008. Скорее всего, модели с ДВС (гибриды) будут выглядеть так же.

Новый электромобиль Peugeot E-3008 2024 модельного года предложат в модификациях Electric (210 л.с., батарея 73 кВтч, 525 км запас хода), Dual Motor (320 л.с., 73 кВтч, 525 км) и Long Range (230 л.с., 98 кВтч, 700 км).

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