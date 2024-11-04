Dacia Duster останется идеальным доступным авто: что известно о новой модели внедорожника

Людям семейным хорошо известно, насколько важен размер автомобиля. При этом он желательно должен быть недорогим и надежным и справляться с бездорожьем. Именно таковым стал Dacia Duster 2025 модельного года.

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Издание Motor1 протестировало новинку и утверждает, что по соотношению цена-качество новый маленький внедорожник от румынского автобренда станет оптимальным выбором. В частности из-за высокого дорожного просвета модели, который делает поездку с детьми особенно безопасной. Более того, в такой модификации их можно сажать на задний ряд, не наклоняясь.

Вы можете приобрести полноприводную Dacia, чтобы преодолевать грязь, ветки и лужи на дороге в школу. К тому же, модель может похвастаться дешевизной и доступностью деталей, если ей понадобится ремонт.

В этом году был выпущен Duster третьего поколения. Это важный автомобиль для Dacia – с 2010 года в Европе было продано более 2,2 миллиона экземпляров, и модель пользуется неизменной популярностью.

Новый Duster поставляется с набором двигателей: 1,0-литровый двухтопливный двигатель, 1,2-литровый мягкий гибрид и даже полный 1,6-литровый гибрид. Вы можете выбрать передний или полный привод в зависимости от ваших потребностей. Багажник со всеми сложенными сиденьями (и без запасного колеса) может вместить до 1600 литров вещей в автомобиле с передним приводом. В модификации с задним приводом этот объем несколько уменьшается.

Dacia сохранила простые характеристики для Duster. Есть базовая версия Essential с минимальным функционалом и оснащением. Expression добавляет литые диски, камеру заднего вида, 10,1-дюймовый экран информационно-развлекательной системы и многое другое. Extreme получает то же, что и Expression, а также большие колеса, детали цвета Copper Brown и больше вещей, направленных на приключения. Journey – параллельная топовая спецификация, ориентированная на комфорт, а не на передвижение по бездорожью.

Автомобили нового поколения должны поставляться с активными технологиями безопасности в стандартной комплектации. Массивный сенсорный экран оборудован веб-навигацией, спутниковым радио, экранами для отключения различных систем безопасности и совместимостью с Apple CarPlay и Android Auto.

Внутри вы не найдете экзотических материалов, но есть красиво оформленный, но жесткий пластик и удобные сиденья. При этом модель отличается высокой проходимостью – вы сможете проехать по глубоким лужам и подняться на крутые склоны, позволяя его системе управления спуском с холма направлять вас. Dacia установила несколько режимов, чтобы вы могли дать автомобилю знать, с чем ему предстоит столкнуться. Вы можете даже заказать "спальный комплект", чтобы превратить багажник и задние сиденья в кровать.

Мягкий гибрид нового Duster поставляется со 129 лошадиными силами и шестиступенчатой механической коробкой передач. Его рычаг переключения передач удобен и прост в использовании. У полного гибрида чуть больше мощности – 139 лошадиных сил, но там нет механической коробки передач.

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