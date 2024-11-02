Какой будет новая Toyota RAV4: в сети показали недорогой кроссовер

Популярный недорогой кроссовер Toyota RAV4 показали в сети с новым дизайном перед премьерой следующей модели. Автомобиль готовят к дебюту после серьезной модернизации.

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Детали сообщает Drive. Там уже показали свой вариант возможного дизайна модели кроссовера. Однако нет никаких данных, которые позволили бы подтвердить или опровергнуть этот стиль. Интересно, что здесь заметны черты большого кроссовера Toyota Crown Signia, который недавно отправился в продажу.

Новая Toyota RAV4 запланирована на 2025 год. Значит, автомобиль уже почти готов. Производитель занят доводкой модели и близок к завершению проектирования. Удивительно, что подробности разработки удается держать в секрете.

На самом деле, до сих пор нет точной информации, какую же машину в итоге получат покупатели – глубокую модернизацию Toyota RAV4 5 поколения или полноценный новый автомобиль. Актуальная модель появилась в 2018 году – скоро ей исполнится 7 лет.

Единственное, что известно, – японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Сообщается, что Toyota RAV4 сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции. Машина точно не превратится в электромобиль. А гибридные модификации останутся в линейке – они станут эффективнее и получат новые батареи.

Кроссовер Toyota RAV4 2025 года перешагнет за 30-летний срок модели. Автомобиль появился в 1994 году на заре популярности компактных городских кроссоверов и очень понравился покупателям, как и подобные модели других производителей.

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