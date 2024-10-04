Citroen готовит нового соперника Toyota RAV4: каким он будет

Новый недорогой кроссовер Citroen C5 Aircross следующего поколения составит конкуренцию Toyota RAV4 и Kia Sportage. Французская компания готовит автомобиль к премьере.

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В Carscoops показали свой вариант дизайна модели. Там сообщают, что совсем скоро новый Citroen C5 Aircross покажут в рамках Автошоу в Париже. Возможно, это будет концепт-предвестник серийной модели.

Никаких намеков на дизайн производитель пока не демонстрировал. Однако известно, что во внешности машины появятся ретро-отсылки. Также автомобиль станет крупнее. Ожидается, что автомобиль получит практичный интерьер и технологичное оснащение.

Кроссовер Citroen C5 Aircross 2025 модельного года станет ближайшим родственником новых Peugeot 3008 и Opel Grandland, которые представили ранее. Значит, в линейке C5 Aircross появятся гибриды и полностью электрические силовые установки.

Электромобили предложат в нескольких модификациях (210 л.с., батарея 73 кВтч, 525 км запас хода; 320 л.с., 73 кВтч, 525 км; 230 л.с., 98 кВтч, 700 км).

Напомним, как рассказывал OBOZ.UA, в сети показали эффектный кроссовер Dacia.